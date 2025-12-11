GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da yeni hizmet binası için süreç başladı

Konya’da yeni hizmet binası için süreç başladı
Konya’nın Kulu ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi yeni hizmet binası, depo binası ve çevre düzenlemesi inşaatı için ihale süreci başladı.

Kulu Tarım Kredi Kooperatifinin yeni yapılacak 'hizmet binası, depo binası ve çevre düzenlemesi inşaatı' için ihale ilanı yayımlandı. İhale, 25 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



Ankara yolu üzerindeki eski polis lojmanları olarak kullanılan alana inşa edilecek tesis toplam 5 bin 654 metrekare arsa üzerinde yapılacak.

Yeni tesis ile ilçedeki tarımsal hizmet kapasitesi artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

