Konya’da motosiklet 16 yaşındaki gence çarpıp kaçtı!
Konya'nın Karatay ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki M.D yaralandı.
Marketten çıkarken motosiklet çarptı
Olay, akşam saatlerinde Karatay İlçesi İstiklal Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, marketten çıkan 16 yaşındaki M.D., karşıdan karşıya geçmek istediği sırada sağ yönden gelen bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu yere savruldu.
Çarpmanın ardından sürücü Y.K.T.(15) motosikletiyle olay yerinden kaçtı.
Ayağı kırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayağı kırılan M.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan sürücü yakalandı
Kaçan motosiklet sürücüsü Y.K.T. ise Karatay Araştırma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
