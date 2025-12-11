Konya Büyükşehir’in nezaket otobüsü öğrencilere trafik kültürünü aşılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların trafikte saygı ve nezaket duygularını geliştirmek için hayata geçirdiği “Nezaket Otobüsü” ile okulları ziyaret ederek 3. ve 4. sınıf öğrencilere eğitimler veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitim-öğretim dönemi boyunca nezaket otobüsünün 10 ilkokulda öğrencilerle buluşacağını belirterek, “Amacımız; trafikte nezaketi, saygıyı ve toplu ulaşım kültürünü güçlendiren bilinçli bir nesil yetiştirmek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında trafikte saygı ve nezaket duygularını geliştirmek amacıyla "Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi” başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafik kültürünün küçük yaşlarda kazanılmasının, geleceğin daha güvenli ve daha saygılı bir şehir yaşamı için büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu kapsamda anlamlı bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

NEZAKET OTOBÜSÜ YIL BOYUNCA 10 İLKOKULA MİSAFİR OLACAK

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle başlattıkları "Nezaket Otobüsü uygulamasının öğrencilerde toplu ulaşım bilincini güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Başkan Altay, "Çocuklarımıza trafikte sadece bir sürücü ya da yolcu değil, aynı zamanda toplumun bir parçası olarak sorumluluk taşıdıklarını anlatıyoruz. Nezaket Otobüsümüz sayesinde öğrencilerimiz durakta beklerken, araca binerken ve yolculuk yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor. Bu eğitim-öğretim dönemi boyunca nezaket otobüsümüz 10 ilkokuldaki 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle buluşacak. "Amacımız; trafikte nezaketi, saygıyı ve toplu ulaşım kültürünü güçlendiren bilinçli bir nesil yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER TRAFİKTE NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARINI ÖĞRENİYOR

"Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi” kapsamında hayata geçirilen çalışmayla toplu ulaşımda kullanılmakta olan bir otobüs ile okullara gidilerek, otobüs içerisinde toplu ulaşımda nezaket ve görgü kuralları hakkında öğrencilere bilgilendirmeler yapılıyor.

Eğitime katılan öğrenciler durakta beklerken, toplu ulaşım araçlarına binerken ve araç içerisinde yolculuk yaparken dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi sahibi oluyor.

Öğrenciler, bunun yanında yaşlılara, çocuklulara, hamilelere ve engellilere yer verilmesi, diğer yolcuların rahatsız edilmemesi, kamu malının korunması ve toplu ulaşım kullanımının yararları hakkında da bilgilendiriliyor.

PROJE KAPSAMINDA FOTOĞRAF VE RESİM YARIŞMASI BAŞLATILDI

Proje kapsamında ayrıca Sürdürülebilir Ulaşımda Nezaket ve Görgü Kuralları başlıklı fotoğraf ve resim yarışması da başlatıldı. Yarışmalara katılmak isteyen öğrenciler 26 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

Proje kapsamında farklı yaş kategorilerindeki öğrenciler ile öğretmenler ve veliler için de yıl içerisinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu