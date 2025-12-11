GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

İsim tamlaması ifadesi Türkçe dil bilgisi derslerinde yapılan ayrıma göre hangi tür tamlamadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

- Güncelleme Tarihi:

İsim tamlaması ifadesi Türkçe dil bilgisi derslerinde yapılan ayrıma göre hangi tür tamlamadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkçe dil bilgisi terminolojisini ölçen bir soru yöneltildi. Tamlamalar konusunu öğrenen herkesin sıkça karşılaştığı bu ifade, hangi kategoriye girdiğiyle merak edildi.

Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:

  • A: Belirtili isim tamlaması

  • B: Belirtisiz isim tamlaması

  • C: Zincirleme isim tamlaması

  • D: Sıfat tamlaması

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap:B: Belirtisiz isim tamlaması

Kaynak: Haber Merkezi

Yorumlar
  • H
    Hilal
    1 gün önce

    Bu soruyu anlayan var mi? İsim tamlamasi zaten başlı başına belirtili belirtisiz olarak ikiye ayrılır ki... ne alaka anlayamadık???

