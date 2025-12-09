Konya’da otomobil şarampole yuvarlandı: Öğretmen sürücü yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba Mahallesi yolunda meydana gelen trafik kazasında, kadın bir öğretmen sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak takla attı. Büyük Kartal mevkiinde yaşanan kazada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolun sol tarafından şarampole yuvarlandı.
Araç Kontrolden Çıktı
Olay, sabah saatlerinde Yeniceoba yolu üzerinde gerçekleşti. Öğretmen olduğu öğrenilen kadın sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Aracın takla atarak şarampole yuvarlanmasıyla çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından kadın sürücü, Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
