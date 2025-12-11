Kulu’da emniyetten motosiklet denetimleri

Konya'nın Kulu İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.
Kulu'da Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kurallara uymayan motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor.
İlçede Atatürk Caddesinde yapılan denetimlerde plakasız, ehliyetsiz, kasksız, evrak ve belgeleri yetersiz olan, kural ihlali yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere gerekli cezai işlemler uygulandı.
Polis ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği belirtildi.
(Cumali Özer)