Konyalı emekli polis memuru hayatını kaybetti.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Göstere Köyü nüfusuna kayıtlı, uzun yıllardır İzmir'de ikamet eden Emekli Polis Memuru Mustafa Kalkan yaşamını yitirdi. 1961 doğumlu olan Kalkan'ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin bir üzüntüye neden oldu.

Emniyet camiasını yasa boğdu

Görev hayatı boyunca emniyet teşkilatına büyük hizmetler veren Kalkan'ın vefatı, ailesi, yakınları ve meslektaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı diliyoruz.

(Berna Ata)