KONYA Haberleri

Konya’da pazarda taşlı-sopalı kavga: 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Konya’da pazarda taşlı-sopalı kavga: 5 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde halk pazarında esnaf arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, ilçede kurulan Perşembe Halk Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup pazarcı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopalarla birbirine giren grubu ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayırdı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çıkan kavgada taş ve sopayla darbedilen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

