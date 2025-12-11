Karatay’da ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik turnuvası sona erdi

Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen “Karatay İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası”, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla sona erdi. Turnuvada ter döken tüm öğrencileri tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın her platformda yetişmesi için gerek sportif faaliyetlerde gerek kültür ve sanatta destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Karatay Belediyesi İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası” gerçekleştirilen ödül töreni ile tamamlandı.Karatay ilçesindeki 31 ilkokuldan 403 öğrenci Nihat Gün Sahası'nda toplam 31 karşılaşmada ter döktü.

Turnuva boyunca verilen mücadeleler nefesleri keserken, öğrencilerin centilmenlik ve dostluk örnekleri sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreni programına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sadettin Şimşek ve Osman Ali Kemik, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Günbaş, Karatay Belediyespor Başkanı Muhittin Şener, öğrenciler ile aileleri katıldı.

HEDEFİMİZ SPORU HER YAŞ GRUBUNA YAYMAK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ödül töreninde yaptığı konuşmada turnuvada boy gösteren tüm öğrencileri tebrik ederek, "Karatay Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilkokullar ve ortaokullar arasında dostluk ve kardeşlik turnuvaları düzenliyoruz. 31 takımımız ve 400'den fazla öğrencimiz ter döktüler. Önemli olan bu turnuvalara katılmak ve boy göstermek. Sporu her yaş grubuna yaymak ve çocuklarımızı sporla birlikte yetiştirme için bu turnuvaları düzenliyoruz. Kulübümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte bu turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Turnuvada müsabakaların büyük bir centilmenlik duygusu ile gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Kılca, "Başarı tabii ki önemlidir ama başarıdan daha önemlisi bu turnuvalarda katılmak ve ter dökmektir. Özellikle kardeşlik, centilmenlik anlayışıyla mücadele etmektir. Bizim hedefimiz çocuklarımıza değer vererek onları ön plana çıkarmak ve öncelikle iyi insan olarak yetişmesini sağlamaktır. Dinine, milletine, vatanına, bayrağına bağlı olarak yetişmeleri için çabalıyoruz. Bu amaçla çocuklarımıza destek oluyoruz. Geleceğimiz sizlersiniz. Tüm takımlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum ve katılımları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de inşallah tüm okullarımızla birlikte bu turnuvaları devam ettireceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi ki varsınız. Bizler geleceğimiz olan siz değerli çocuklarımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Amatör Spor Kulüpleri Başkan Vekili Mehmet Günbaş, turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik ederek Karatay Belediyesi'ne spora verdiği katkılar için teşekkür etti. Karatay'ın sporda güçlü bir ilçe olduğuna dikkat çeken Günbaş, "Zorluktan güzellikler doğacağına inanıyorum. Karatay Belediyesi'nden geleceğin milli olimpiyat şampiyonları çıkacak. Konyaspor'umuza, Türk sporuna buradan ahlaklı sporcular yetişecek. Hepinizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle verildi. "Karatay Belediyesi İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası”nı Akabe İlkokulu turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken; İstiklal İlkokulu ikinci, Karatay Kocatepe İlkokulu üçüncü, Karkent İlkokulu da dördüncü oldu.

