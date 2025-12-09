GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ndao’dan geriye sadece o anlar kaldı

Hasan Yıldırım
Muhabir
Kendi maçına bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Konyaspor'un Senegalli oyuncusu Alassane Ndao, 8 Aralık Pazartesi günü çıktığı mahkemece tutuklandı.

Bahis soruşturması kapsamında 12 ay futboldan men cezası da alan 28 yaşındaki oyuncu; her ne kadar "Beni arkadaşım Samba yaktı” dese de; mahkeme Senegalli kanadı suçlu buldu. Ndao'dan geriye sadece; geçmiş dönemlerde söylediği "Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada” türküsü kaldı. 

Liste kalabalık

Bahis soruşturması kapsamında tutuklananlar listesi ise hayli kalabalık. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile başlayan liste; Konyasporlu Alassane Ndao, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı ile devam etti. Öte yandan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da listede yer aldı. (Hasan Yıldırım)

 

