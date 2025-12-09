GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 09 Aralık 2025 Salı günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

EMİNE BAŞ

İNLİCE
03-05-1934

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞÜKRÜ DEVEBACAK

MERAM
01-01-1932

HARMANCIK MEZARLIĞI

BİNNAS KARASAKAL

YERKESİK
27-01-1930

YAZIR MEZARLIĞI

SÜLEYMAN ÖZEL

KONYA
18-08-1966

YAZIR MEZARLIĞI

AHMET DEREBAĞ

BEYŞEHİR
19-10-1970

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA ERDOĞAN

ALATA
01-01-1948

HASANKÖY MEZARLIĞI

OSMAN TAŞKIN

MÜLAYİM
01-01-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYŞE ÇEVİK

HAYIROĞLU
25-12-1943

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SELVİNAZ MANAZ

KURUKAVAK
16-02-1937

ÜÇLER MEZARLIĞI

ABDULLAH BAYSAL

KONYA
30-11-1979

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

