Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
EMİNE BAŞ
|
İNLİCE
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ŞÜKRÜ DEVEBACAK
|
MERAM
|
HARMANCIK MEZARLIĞI
|
BİNNAS KARASAKAL
|
YERKESİK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SÜLEYMAN ÖZEL
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AHMET DEREBAĞ
|
BEYŞEHİR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ERDOĞAN
|
ALATA
|
HASANKÖY MEZARLIĞI
|
OSMAN TAŞKIN
|
MÜLAYİM
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
AYŞE ÇEVİK
|
HAYIROĞLU
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
SELVİNAZ MANAZ
|
KURUKAVAK
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ABDULLAH BAYSAL
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
