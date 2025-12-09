Galatasaray Monako maçı muhtemel 11! Osimhen Lemina Yunus Akgün ve Singo oynayacak mı? Galatasaray Monako maçı saat kaçta hangi kanalda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14'üncü sırada girdi. Monaco ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve tek yenilgi yaşadı.
Galatasaray Monako maçı saat kaçta hangi kanalda
Taraftarların gözü kulağı bu gece Fransa'da olacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Monaco ile karşılaşacak. II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie görev alacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstleniyor. Maç, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
Galatasaray Monako maçı muhtemel 11!
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth
Osimhen, Lemina, Yunus Akgün ve Singo oynayacak mı?
Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu Monaco karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Wilfried Singo ve Kaan Ayhan, kırmızı kart cezalısı Arda Ünyay ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, maçta forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek isimler arasında yer aldı. Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise henüz netleşmedi. Yunus Akgün ve Lemina'nın maça yedek başlayıp sonradan oyuna dahil olması da ihtimaller dahilinde yer alıyor.
Monako'da galibiyet bekleniyor!
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 müsabakanın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 5'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi