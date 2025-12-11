Anadolu Kartalı Fener’e bileniyor

Konyaspor, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri’nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik antrenmanla değerlendirdi.
Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
Ligin 15. haftasında Rizespor'u konuk eden ve rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalan yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen ardından çalışmalarına başlasa da; Pazartesi günü itibariyle 2 günlük izne ayrılmıştı. Konyaspor'da çalışmalar 10 Aralık Çarşamba günü itibariyle yeniden başladı.
Konyaspor'da gündem taktik
Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan Konyaspor, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi. 7'ye 6 oyun ve turnuva maçlarıyla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla ile sona erdi. Anadolu Kartalı burada; Fenerbahçe maçında uygulayacağı taktiği denedi.
Anadolu Kartalı tekrarda
Konyaspor, yeni oyun sistemini benimsemeye çalışıyor. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın göreve gelmesiyle farklı bir oyun anlayışına bürünmeye çalışan yeşil-beyazlılar, yeni sistemini sıkça tekrar ediyor. Konyasporlu oyuncular, Atan'ın istediklerini sahaya yansıtmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”