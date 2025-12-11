Anadolu Kartalı Fener’e bileniyor

Konyaspor, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri’nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik antrenmanla değerlendirdi.

Ligin 15. haftasında Rizespor'u konuk eden ve rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalan yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen ardından çalışmalarına başlasa da; Pazartesi günü itibariyle 2 günlük izne ayrılmıştı. Konyaspor'da çalışmalar 10 Aralık Çarşamba günü itibariyle yeniden başladı.

Konyaspor'da gündem taktik

Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan Konyaspor, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi. 7'ye 6 oyun ve turnuva maçlarıyla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla ile sona erdi. Anadolu Kartalı burada; Fenerbahçe maçında uygulayacağı taktiği denedi.

Anadolu Kartalı tekrarda

Konyaspor, yeni oyun sistemini benimsemeye çalışıyor. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın göreve gelmesiyle farklı bir oyun anlayışına bürünmeye çalışan yeşil-beyazlılar, yeni sistemini sıkça tekrar ediyor. Konyasporlu oyuncular, Atan'ın istediklerini sahaya yansıtmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

(Hasan Yıldırım)