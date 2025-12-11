Fransız tenisçi Quentin Folliot 20 yıl men cezası aldı
Fransız tenisçi Quentin Folliot’ya şike yaptığı gerekçesiyle 20 yıl men cezası verildi.
Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansının (ITIA) açıklamasına göre Folliot, Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programı'nın 27 farklı maddesini ihlal etmesi nedeniyle 20 yıl süreyle spordan men ve 70 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Soruşturma sonucunda Folliot'nun, şike şebekesi adına faaliyet gösteren oyuncu ağının kilit isimlerinden biri olduğu tespit edildi.
Maç sonucunu manipüle etmek, bahis amacıyla en iyi performansı göstermemek için para almak, karşılaşmaları manipüle etmek için diğer oyunculara para teklifinde bulunmak, içeriden bilgi sağlamak, yolsuzluk komplosu kurmak, ITIA soruşturmasıyla iş birliği yapmamak ve delilleri yok etmek, Fransız tenisçiye yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.
Geçici men kararı 17 Mayıs 2024'te verilen Folliot'nun cezası, 16 Mayıs 2044'te sona erecek.
Folliot, Ağustos 2022'de 488. basamağa çıkarak kariyerinin en yüksek dünya tekler sıralamasına ulaşmıştı.
