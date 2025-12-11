Konyaspor’un hırçın orta sahası Jevtovic geri sayımda

Konyaspor’un orta saha oyuncularından Marko Jevtovic, sahalara dönmek için gün saymaya başladı.

Yeşil-beyazlıların kırılgan orta sahasındaki en hırçın ismi olan Sırp futbolcu, belirli dönemlerde takımla birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.

Yokluğunda onu çok aradık!

Konyaspor, Marko Jevtovic'i çok aradı. Sırp oyuncunun sakatlanması, orta sahayı bir anda kırılgan bir yapıya soktu. Anadolu Kartalı bu alanda birçok ismi denerken, son olarak Jinho Jo ismi üzerinde kalındı.

Bireysel çalışmalar devam ediyor

Anadolu Kartalı'nın başarılı oyuncularından Marko Jevtovic, tam olarak sakatlığını atlatamadı. Antrenmanın belirli bölümlerinde takımla birlikte çalışan Sırp futbolcu, daha sonrasında ise bireysel antrenmanlarına devam etti. Javtovic'in tam olarak ne zaman döneceği ise belirsizliğini koruyor.

