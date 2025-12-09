Camianın gözü Marko Jevtovic’te!

Konyaspor camiası, gözünü de kulağını da orta saha oyuncusu Marko Jevtovic'e çevirdi! Takımın önemli isimlerinden olan Sırp futbolcunun sakatlığını tam olarak ne zaman atlatacağı, takıma ne zaman döneceği merak konusu oldu.

Önce takımla, sonra bireysel

Konyaspor orta sahasının en hırçın, en etkili ismi olan Marko Jevtovic, geçtiğimiz günlerde şehre dönerek takımla birlikte çalışmalarına başlamıştı. Tecrübeli futbolcu geride kalan hafta takım antrenmanlarının bir bölümünde yer alırken; daha sonrasında ise bireysel antrenmanlarına devam etti. Marko Jevtovic, kendisi için özel olarak hazırlanan antrenman metotlarında ve özel çalışmalarda hazırlıklarını sürdürüyor. (Hasan Yıldırım)