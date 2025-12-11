Zafer Dilek Kimdir, Neden Öldü? Kaç Yaşında Vefat Etti?

Türk müzik dünyasının efsane isimlerinden, usta aranjör ve gitarist Zafer Dilek (gerçek adıyla Zafer Akansoy), bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü 81 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat Nedeni ve Son Yılları



81 yaşında yaşama veda eden usta sanatçının vefat nedeni, uzun süredir devam eden çeşitli sağlık sorunları ve yoğun bakım tedavisi olarak açıklandı. Dilek, son beş yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yakacık Sanatçı Yaşam Evi'nde kalıyordu.

Zafer Dilek Kimdir?



1970'li yıllardan itibaren Türk müzik sahnesine damgasını vuran Zafer Dilek, kariyeri boyunca sayısız müzik albümünün aranjörlüğünü üstlenmiş, Türk pop ve sanat müziğinin pek çok önemli eserine gitarıyla ruh katmıştır.

Önemli Çalışmaları: Dilek, özellikle Türk sanat müziği eserlerini Batı müziği anlayışıyla, enstrümantal ve modern bir tınıyla yeniden yorumladığı albümleriyle tanınır. Bu özgün enstrümantal düzenlemeler, kısa sürede dönemin en sevilen ve en çok dinlenen eserleri arasına girmiştir.

Yeşilçam'ın Unutulmaz Sesi



Zafer Dilek'in enstrümantal çalışmaları, özellikle Türk sinemasının altın çağı olan Yeşilçam filmlerinde film müziği olarak sıklıkla kullanılmıştır. Düzenlemeleri, filmlere duygusal derinlik katan ve izleyicinin hafızasına kazınan melodiler olmuştur.

Usta sanatçının müziklerinin kullanıldığı, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan bazı önemli filmler şunlardır:

1976: Kapıcılar Kralı

1976: Süt Kardeşler

1977: Çöpçüler Kralı

1977: İbo ile Güllüşah

1977: Sakar Şakir

1981: Üç Kağıtçı

1983: Tokatçı

2018: Ölümlü Dünya

2023: Ölümlü Dünya 2