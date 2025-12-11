Fransa’da 1986’da hapiste olan Michel Vaujour’u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve helikopterle onu kaçırmayı başaran kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorusu

1986 yılında Fransa'da hapiste olan Michel Vaujour'u kaçırmak için helikopter kullanmayı öğrenip onu hapishaneden çıkaran kişi kimdir?

11 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya gerçek bir suç ve kaçış hikâyesinden ilham alan dikkat çekici bir soru yöneltildi. Fransa'nın en sansasyonel kaçış olaylarından biri yeniden gündeme geldi.

Yarışmada verilen şıklar şunlardı:

A: Annesi

B: Babası

C: Karısı

D: Partonu

Michel Vaujour Kaçışının Ardındaki İsim Kimdi?

1986'da Fransa'da hapiste bulunan ünlü soyguncu Michel Vaujour, tarihe geçen bir planla hapishaneden kaçırılmıştı.

Bu planın mimarı, büyük bir cesaret örneği gösteren eşi Nadine Vaujour idi.

Nadine, hiçbir uçuş deneyimi olmamasına rağmen sırf eşini kurtarmak için helikopter kullanmayı öğrenmiş, ardından bir helikopter kiralayarak hapishanenin avlusuna inmiş ve Michel Vaujour'u oradan alıp kaçırmayı başarmıştı.

Bu olay Fransız basınında uzun süre manşetlerde yer almış ve tarihe "aşk için yapılan en sıra dışı kaçışlardan biri” olarak geçmiştir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: C: Karısı

Kaynak: Haber Merkezi