GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
YAŞAM Haberleri

Fransa’da 1986’da hapiste olan Michel Vaujour’u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve helikopterle onu kaçırmayı başaran kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Fransa’da 1986’da hapiste olan Michel Vaujour’u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve helikopterle onu kaçırmayı başaran kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorusu

1986 yılında Fransa'da hapiste olan Michel Vaujour'u kaçırmak için helikopter kullanmayı öğrenip onu hapishaneden çıkaran kişi kimdir?
11 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya gerçek bir suç ve kaçış hikâyesinden ilham alan dikkat çekici bir soru yöneltildi. Fransa'nın en sansasyonel kaçış olaylarından biri yeniden gündeme geldi.

Yarışmada verilen şıklar şunlardı:

  • A: Annesi

  • B: Babası

  • C: Karısı

  • D: Partonu

Michel Vaujour Kaçışının Ardındaki İsim Kimdi?

1986'da Fransa'da hapiste bulunan ünlü soyguncu Michel Vaujour, tarihe geçen bir planla hapishaneden kaçırılmıştı.
Bu planın mimarı, büyük bir cesaret örneği gösteren eşi Nadine Vaujour idi.

Nadine, hiçbir uçuş deneyimi olmamasına rağmen sırf eşini kurtarmak için helikopter kullanmayı öğrenmiş, ardından bir helikopter kiralayarak hapishanenin avlusuna inmiş ve Michel Vaujour'u oradan alıp kaçırmayı başarmıştı.

Bu olay Fransız basınında uzun süre manşetlerde yer almış ve tarihe "aşk için yapılan en sıra dışı kaçışlardan biri” olarak geçmiştir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: C: Karısı

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER