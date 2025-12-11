GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangi Osmanlı padişahı İstanbul’u iki kez kuşatmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik sorusu

 

Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?
7 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Osmanlı tarihine dair önemli bir soru yöneltildi. İstanbul'un fethi öncesi dönemde yapılan kuşatmalardan hangisinin aynı padişah tarafından iki kez gerçekleştirildiği merak edildi.

Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:

  • A: Yıldırım Bayezid

  • B: Çelebi Mehmed

  • C: Yavuz Sultan Selim

  • D: Fatih Sultan Mehmed

İstanbul'u İki Kez Kim Kuşattı?

Osmanlı tarihinde İstanbul'u iki kez kuşatan padişah, 1389–1402 yılları arasında hüküm süren Yıldırım Bayezid olmuştur.

  • İlk kuşatma: 1391

  • İkinci kuşatma: 1394–1402 yılları arasında uzun süreli bir abluka ve kuşatma şeklinde devam etmiştir.

Bu kuşatmalar, İstanbul'un fethinden önce Osmanlı'nın Bizans üzerindeki baskısını artıran en önemli girişimlerdendir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: A: Yıldırım Bayezid

Kaynak: Haber Merkezi

