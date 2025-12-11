Hangi Osmanlı padişahı İstanbul’u iki kez kuşatmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik sorusu

Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?
7 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Osmanlı tarihine dair önemli bir soru yöneltildi. İstanbul'un fethi öncesi dönemde yapılan kuşatmalardan hangisinin aynı padişah tarafından iki kez gerçekleştirildiği merak edildi.
Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:
-
A: Yıldırım Bayezid
-
B: Çelebi Mehmed
-
C: Yavuz Sultan Selim
-
D: Fatih Sultan Mehmed
İstanbul'u İki Kez Kim Kuşattı?
Osmanlı tarihinde İstanbul'u iki kez kuşatan padişah, 1389–1402 yılları arasında hüküm süren Yıldırım Bayezid olmuştur.
-
İlk kuşatma: 1391
-
İkinci kuşatma: 1394–1402 yılları arasında uzun süreli bir abluka ve kuşatma şeklinde devam etmiştir.
Bu kuşatmalar, İstanbul'un fethinden önce Osmanlı'nın Bizans üzerindeki baskısını artıran en önemli girişimlerdendir.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Doğru cevap: A: Yıldırım Bayezid
