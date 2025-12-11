Beni Yakan Aşkın adlı şarkıyı seslendiren kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Beni Yakan Aşkın şarkısını kim seslendiriyor?” sorusunun cevabı Aşkın Nur Yengi oldu.

11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türk pop müziğinden tanınan bir eser soruldu. Şarkının kime ait olduğu hem yarışmacı hem de izleyiciler tarafından merak edildi.

Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:

A: İrem Derici

B: Hande Yener

C: Özlem Tekin

D: Aşkın Nur Yengi

"Beni Yakan Aşkın” Şarkısını Kim Söyler?

"Beni Yakan Aşkın” şarkısı, güçlü vokali ve yorumuyla tanınan Özlem Tekin tarafından seslendirilmiştir. Sanatçının en sevilen şarkılarından biri olarak uzun yıllardır dinlenmeye devam etmektedir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap:C: Özlem Tekin

