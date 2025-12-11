Başa baş ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkçe deyim ve kavram bilgisini ölçen bir soru yöneltildi. Günlük konuşmada ve ekonomi alanında sıkça duyulan "başa baş” ifadesinin anlamı merak edildi.
Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:
A: Dengesiz hâlde
B: Eşit durumda
C: Kararsız biçimde
D: İstikrarsız olarak
"Başa Baş” İfadesinin Anlamı Nedir?
"Başa baş”, Türkçede eşit durumda olmak, kimsenin üstünlüğü olmamak, denge halinde bulunmak anlamlarına gelir. Bu ifade özellikle rekabet, yarışma, skor ve finans gibi alanlarda sık kullanılır.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Doğru cevap: B: Eşit durumda
