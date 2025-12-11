GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangisi “gurme“yle eş anlamlıdır? tadımcı, tatbilir, tadar, tatlıcı! Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi “gurme“yle eş anlamlıdır? tadımcı, tatbilir, tadar, tatlıcı! Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorusu

"Gurme” ile eş anlamlı olan kelime hangisidir?
11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya gastronomi alanından bir soru yöneltildi. Lezzet uzmanlarını tanımlayan "gurme” kelimesinin Türkçedeki karşılığı merak edildi.

Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:

  • A: Tadımcı

  • B: Tatbilir

  • C: Tadar

  • D: Tatlıcı

"Gurme” Türkçede Ne Anlama Gelir?

"Gurme”, yemek ve içecek konusunda derin bilgi sahibi, lezzet değerlendirmesi yapan kişi anlamına gelir. Türkçede bu kelimenin karşılığı: Tatbilirdir.

"Tatbilir”, özellikle yiyecek ve içecekleri profesyonel şekilde tadan, değerlendiren ve lezzet analizleri yapan kişiler için kullanılır.

Diğer şıklar gurme ile eş anlamlı değildir:

  • Tadımcı: Yaygın bir kelime değildir.

  • Tadar: Sadece tadına bakmak fiilini ifade eder.

  • Tatlıcı: Tatlı satan kişi.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: B: Tatbilir

Kaynak: Haber Merkezi

