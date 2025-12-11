Kuzey İtalya’nın Ivrea kasabasında her yıl gerçekleşen, üç gün süren ve İtalya’nın en büyük yiyecek savaşı olan festivalde binlerce insan birbirine hangisinden tonlarca atar?

Kuzey İtalya'nın Ivrea kasabasında her yıl düzenlenen ve üç gün süren yiyecek savaşı festivalinde insanlar birbirine ne atar?
11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya dünya festivallerinden eğlenceli bir soru yöneltildi. İtalya'nın en büyük yiyecek savaşı olarak bilinen bu festival merak konusu oldu.
Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:
-
A: Yumurta
-
B: Domates
-
C: Portakal
-
D: İncir
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Doğru cevap: C: Portakal
Kaynak: Haber Merkezi