Konya’dan 5 akademisyen görevlendirildi! 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının görülmesine devam edildi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda 35 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 2’si tutuklu, biri tutuksuz, biri firari, 7’si kamu görevlisi 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme tarafından görevlendirilen Konya Teknik Üniversitesinden 5 akademisyeninde katıldığı olayda işte detaylar..

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Pekel, savunmasında tahliyesini talep ederken, sanık Sami Kervancıoğlu da "Suçsuz olduğum için tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı Ersan Şen, bazı müştekilerin bilirkişi heyetinden bazı isimlerle sosyal medyada yazıştığının ortaya çıktığını belirterek, "Bu olay bizim üzerimizde olsaydı ne olurdu? Empati yapılmasını istiyorum." diye konuştu.

Şen, mahkeme tarafından görevlendirilen Konya Teknik Üniversitesinden 5 akademisyenin neden bilirkişilikten çekildiğinin araştırılması gerektiğini ifade ederek, "ODTÜ raporunun üzerinde bir rapor hazırlanamaz. ODTÜ bu konuda çok tecrübeli, mahkemenin sorularına kaçamak cevap vermemiştir. Benim temsil ettiğim sanıklar suçsuzdur." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları ise dosyanın teknik bir bilirkişi heyetine gönderilmesi talebinde bulundu.

Müştekilerden F.G.A, Ezgi Apartmanı'nda annesini, babasını ve kardeşini kaybettiğini belirterek, "Tüm sanıklardan şikayetçiyim. Yapılan tadilatları görmedim ama bazı duyumlarım var, bunları apartman sakinlerinden duydum." dedi.

Bir diğer müşteki N.G. ise, "Ben anneyim, evlatlarımın ölümüne sebep olanlardan şikayetçiyim. Kamu personellerinin huzurunuza gelip sorularımıza cevap vermesini istiyorum başkanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Bilirkişilerin yetersiz gerekçeyle çekilme talebinde bulunarak davanın uzamasına neden olduklarını belirten heyet, bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Dosyanın bilirkişi bölge kuruluna gönderilmesine ve binanın yıkılmasına ilişkin yeni bir rapor hazırlanması için yeniden bilirkişiye tevdiine hükmeden mahkeme, duruşmayı 24 Nisan 2026'ya erteledi.

İddianameden

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden firari sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık fenni mesul M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 ay kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA