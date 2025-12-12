Akşehir’de kadınlara sürü yönetimi eğitimi verildi
Konya’nın Akşehir ilçesinde sürü yönetimi kursu düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi tarafından Gedil Mahallesi'nde açılan kursta, buzağı gelişimi, beslenme, gebelik süreci gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Akşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Akkurt, kursun bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını söyledi.
Vatandaşları yerinde eğitimle daha bilinçli üretim yapmasını istediklerini belirten Akkurt, "Sürü yönetimi kursu, köy gezilerimiz ve yaptığımız alan taramalarında ortaya çıkan ihtiyaçlardan biri olarak planlandı. Belirli zamanlarda ahırlara giderek hastalıklar ve doğum süreçlerini uygulamalı şekilde gösteriyoruz. Köyde hasta hayvan olduğunda öğretmenimiz sahada örnek müdahaleler yaparak eğitim veriyor." ifadelerini kullandı.
Kurs eğitmeni veteriner hekim Selma Köse ise kursun verimli geçtiğini, kadınların eğitime ilgisinin yoğun olduğunu kaydetti.
Gedil Mahallesi Muhtarı Ahmet Emir de kursun kadınların talebi üzerine açıldığını, eğitimden memnun olduklarını aktardı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”