Kulu’da içme suyu hattı yenileniyor

Kulu'da içme suyu altyapısını daha sağlam, daha hijyenik ve uzun ömürlü hale getirmek amacıyla yürütülen KOSKİ içme suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor.
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, ekiplerin yürüttüğü kazı ve hat yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahallelerin su kalitesi ve altyapı güvenliği önemli ölçüde artmış olacağı belirtildi.
Belediye Başkanlığı tarafından özverili çalışma için Kulu KOSKİ Müdürlüğüne ve tüm emek veren personellere teşekkür edilerek, hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
(Cumali Özer)