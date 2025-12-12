Konya Büyükşehir ile İran’ın Hoy belediyesi kardeş şehir oldu

İran’ın Hoy şehrinden gelen belediye heyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile bir araya geldi. Görüşmede iki belediye arasında kardeş şehir protokolü de imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette İran heyeti, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile görüştü.

İki kadim komşu ülkenin kardeş şehrini Selçuklu darülmülkü Konya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Uzbaş, "Binlerce yıllık dostluğumuz devam ediyor. İnşallah bizler de yerel yönetimler olarak bu dostluğu ve kardeşliği daim kılmak için her türlü girişimi ve çalışmayı yapıyoruz. Kardeş şehir ilişkimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hoy İslami Şehir Konseyi Başkanı Sjad Çehre Ara da Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kardeş şehir protokolünün iki şehir açısından da hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Uzbaş ve Hoy Belediye Başkan Vekili Bahman Rezanjad tarafından Konya ve Hoy şehirlerini kardeş şehir yapan protokol imzalandı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu