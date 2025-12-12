Konya makine ihracatında Türkiye’nin lokomotifi olmaya devam ediyor

Güçlü üretim altyapısıyla ülkemizin en önemli ihracatçılarından olan Konya’nın özellikle makine ve takım tezgâhları sektöründeki başarısının önemli olduğunu söyleyen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk; “Konya’nın makine üretim kabiliyeti, küresel alanda sektörümüz için stratejik fırsatlar oluşturmaktadır” dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO)'nda Meslek Komiteleri ile istişare toplantıları devam ediyor. Sektörlerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı istişare toplantıları kapsamında 37. Makine ve Takım Tezgâhları İmalatı Meslek Komitesi ile istişare toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısına Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk başkanlık ederken, toplantıda sektörün sorunları ele alındı, üyelerin öneri ve talepleri dinlendi.

ÜYELERİMİZİN TALEPLERİNE KULAK VERİYORUZ

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, tolantıda yaptığı konuşmada, Konya Ticaret Odası olarak yütülen bütün çalışmaların merkezinde her zaman istişare kültürünün bulunduğunu söyledi. Bu çerçevede üyelerle sık sık bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Öztürk; "Bir yandan Yönetim Kurulu olarak üyelerimizi yerlerinde ziyaret etmeye, onların işletmelerindeki gelişmeleri, üretim kapasitelerini ve sorunlarını bizzat gözlemlemeye devam ediyoruz. Diğer yandan da komitelerimizle birlikte bu tür istişare toplantılarını düzenleyerek üyelerimizle düzenli bir iletişim zemini kuruyoruz. Her toplantıda sektörün nabzını tutuyor, sahadan gelen bilgileri dikkatle değerlendiriyor ve bu görüşleri raporlara, temsil faaliyetlerine ve Ankara nezdindeki girişimlerimize taşıyoruz” dedi.

GÜÇLÜ YAPIYI DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Konya Ticaret Odası'nın 35 bini aşkın üyesiyle büyümeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Öztürk, şunları kaydetti; "Odamız bir yandan tasdik ve belgelendirme işlemlerini en hızlı, akılcı ve dijital altyapıyla yürütürken; diğer yandan Konya'nın ekonomi ekosistemine değer katan yatırımlarıyla dikkat çekmektedir. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalarla büyüttüğümüz ekosistemimiz, şehrimize önemli katkılar sağlamaktadır. KTO Karatay Üniversitemizle, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfımızla, Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüzle, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezimizle, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizle, Akıllı Teknolojiler Merkezimizle, KTO Uçuş Akademimizle, Konya Uluslararası Fuar Merkezimizle şehrimizin gücüne güç katıyoruz. İştiraklerimizde yürütülen ve her biri birbirinden kıymetli olan çalışmalar şehrimizin geleceğine atılan önemli imzalar olarak tarihe geçecektir. Birazdan tanıtım filmini de izleyeceğimiz bu büyük yapının merkezinde ise her zaman siz değerli üyelerimiz bulunmaktadır. Sizlerden aldığımız güçle, bu güçlü yapıyı daha ileri taşımaya devam edeceğiz.”

KONYA'NIN ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ FIRSATLAR SUNUYOR

Makine imalat sanayinin Türkiye'nin en rekabetçi sektörlerinden biri olduğunu belirten Başkan Öztürk, Konya'nın bu alandaki gücüne dikkat çekti. "Takım tezgâhları özelinde Türkiye; Avrupa'nın en büyük 6'ncı, Dünyanın en büyük 14'üncü üreticisi konumundadır” diyen Başkan Öztürk, şunları söyledi; "Güçlü üretim altyapısıyla ülkemizin en önemli ihracatçılarından olan şehrimiz ise, Türkiye'nin toplam makine ihracatında %10'un üzerinde pay almaktadır.

Konya'da özellikle; takım tezgâhları, işleme makineleri, tarım makineleri, endüstriyel üretim hatları, otomasyon sistemleri gibi alanlarda güçlü bir sanayi altyapısı bulunmaktadır. Konya makine sektörü; 160'tan fazla ülkeye ihracat yapmakta, teknolojik dönüşüme açık, Ar-Ge yatırımları artan, Avrupa standartlarında üretim kabiliyetine sahip bir yapı sergilemektedir. Sektördeki küresel dönüşüm, Konya'nın makine üretim kabiliyetiyle birleştiğinde sektörümüz için stratejik fırsatlar oluşturmaktadır.”

KOMİTE OLARAK SEKTÖRÜN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARIYORUZ

KTO 37. Hizmete Yönelik Makine ve Takım Tezgahları İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Emrah Elmalı da yaptığı konuşmada, komite olarak yürüttükleri faaliyetlerler hakkında biilgiler verdi. Sektörel sorunlara çözüm aradıklarını dile getiren Elmalı, yürüttükleri çalışmalara verdikleri destekten dolayı KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından KTO üyelerine söz verilerek, sektörlerinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri dinlendi, sektörün geleceği konusunda istişarelerde bulunuldu.

(Ali Asım Erdem)