Konya’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! YARALILAR VAR
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Kulu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Yeşilyurt ve Güzelyayla Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.
Araçlar havanın sisli olması sebebiyle kafa kafaya çarpıştı
Alınan bilgiye göre, Güzelyayla Mahallesi istikametinden Yeşilyurt Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mücahid K. (26) idaresindeki 06 BCT 014 plakalı otomobil ile seyir halindeki Tahir K. (52) idaresindeki 42 DID 75 plakalı minibüs virajlı yolda ve havanın sisli olması sebebiyle kafa kafaya çarpıştı.
4 kişi yaralandı
Kazada otomobil sürücüsü Mücahid K. ile içerisindeki yolcu olarak bulunan Menderes K. (63) ile minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Kanniş A. (16) ve Muhammed M. (29) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kulu Bölge Devlet Hastanesi ve Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”