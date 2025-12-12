GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Kulu’da şap hastalığı ile mücadele sürüyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Kulu’da şap hastalığı ile mücadele sürüyor

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri, şap hastalığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki işletme ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Ekipler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık durumlarını yerinde inceleyerek aşılama, küpeleme ve koruyucu tedbirler konusunda üreticilere bilgilendirmelerde bulunuyor.

Şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmaların, bölgedeki hayvan varlığının korunması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Müdürlük yetkilileri, üreticilerin alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları yönünde çağrıda bulunarak saha çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

(Ali Asım Erdem)

