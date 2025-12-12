Kulu’da şap hastalığı ile mücadele sürüyor

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri, şap hastalığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki işletme ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.
Ekipler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık durumlarını yerinde inceleyerek aşılama, küpeleme ve koruyucu tedbirler konusunda üreticilere bilgilendirmelerde bulunuyor.
Şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmaların, bölgedeki hayvan varlığının korunması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Müdürlük yetkilileri, üreticilerin alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları yönünde çağrıda bulunarak saha çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini belirtti.
(Ali Asım Erdem)