Konya’da bu yolu kullanan sürücüler dikkat! O tarihe kadar kapalı

Konya Akşehir Belediyesi, Yeni Hastane Yolu çalışmalarının sürdüğü Alparslan Türkeş Bulvarı'nın 12–16 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sürücülerin hastaneye ulaşımını alternatif güzergah üzerinden sağlaması istendi.
Alparslan Türkeş Bulvarı 4 gün süreyle kapalı olacak
Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Alparslan Türkeş Bulvarı, 12 Aralık 2025 – 16 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatılacak. Bu süreçte bölgede zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtiliyor.
Alternatif güzergah paylaşıldı
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akşehir Devlet Hastanesi'ne ulaşımın Sanayi Bulvarı ve Doğrugöz Kavşağı üzerinden sağlanması istendi. Belediye, sürücülerin belirtilen alternatif güzergâhları kullanarak yol çalışmalarından kaynaklanabilecek aksamalara karşı tedbir almalarını önerdi.
Akşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,"Şehrimiz Yeni Hastane Yolu asfalt kaplama çalışmaları ve imar uygulamaları devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar kapsamında, Alparslan Türkeş Bulvarı 12.12.2025 ile 16.12.2025 tarihleri arasında kullanıma kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Akşehir Devlet Hastanesi'ne ulaşımlarını Sanayi Bulvarı, Doğrugöz Kavşağı üzerinden sağlamaları rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
(Berna Ata)