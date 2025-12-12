GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bu yolu kullanan sürücüler dikkat! O tarihe kadar kapalı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bu yolu kullanan sürücüler dikkat! O tarihe kadar kapalı
Konya’nın Akşehir ilçesinde devam eden Yeni Hastane Yolu asfalt kaplama ve imar çalışmaları kapsamında önemli bir trafik düzenlemesine gidildi. Akşehir Belediyesi, belirli bir güzergâhın geçici süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Konya Akşehir Belediyesi, Yeni Hastane Yolu çalışmalarının sürdüğü Alparslan Türkeş Bulvarı'nın 12–16 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sürücülerin hastaneye ulaşımını alternatif güzergah üzerinden sağlaması istendi.

Alparslan Türkeş Bulvarı 4 gün süreyle kapalı olacak

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Alparslan Türkeş Bulvarı, 12 Aralık 2025 – 16 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatılacak. Bu süreçte bölgede zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtiliyor.

Alternatif güzergah paylaşıldı​

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akşehir Devlet Hastanesi'ne ulaşımın Sanayi Bulvarı ve Doğrugöz Kavşağı üzerinden sağlanması istendi. Belediye, sürücülerin belirtilen alternatif güzergâhları kullanarak yol çalışmalarından kaynaklanabilecek aksamalara karşı tedbir almalarını önerdi.

Akşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,"Şehrimiz Yeni Hastane Yolu asfalt kaplama çalışmaları ve imar uygulamaları devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar kapsamında, Alparslan Türkeş Bulvarı 12.12.2025 ile 16.12.2025 tarihleri arasında kullanıma kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Akşehir Devlet Hastanesi'ne ulaşımlarını Sanayi Bulvarı, Doğrugöz Kavşağı üzerinden sağlamaları rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

(Berna Ata)

