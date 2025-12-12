GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
GÜNCEL Haberleri

Polisin “dur’’ ihtarına uymayan sürücü tutuklandı

Polisin “dur’’ ihtarına uymayan sürücü tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde “dur“ ihtarına uymayarak aracıyla polis memurlarına çarpıp kaçmaya çalışan sürücünün yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Melikgazi ilçesindeki yol uygulaması sırasında yaşanan olaya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, M.A.A. isimli sürücünün uygulama noktasında "dur" ihtarına uymadığını, görevli polisleri sürükleyip çarparak olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirtti.

Ekiplerce yakalanan şüphelinin, dur ihtarına uymamanın yanı sıra güvenlik güçlerine kasten aracıyla çarptığı gerekçesiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ifade edildi.

"Son 6 yılda 9 şehidimiz var"

Açıklamasında mevcut yaptırımlara ve yeni yasa teklifine de değinen Yerlikaya, son 6 yılda "dur" ihtarına uyulmaması nedeniyle 9 polisin şehit olduğunu, 16 polisin ise gazi olduğunu hatırlattı. Yürürlükteki trafik kanununa göre söz konusu ihlale 2 bin 167 lira idari yaptırım uygulandığına dikkati çeken Yerlikaya, bu cezanın caydırıcılığı konusundaki tartışmalara işaret etti.

Yeni düzenlemede ceza 200 bin liraya çıkıyor

Bakan Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile cezaların artırılacağını vurgulayarak, "Yeni teklife göre 'dur' ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara trafik güvenliğini tehlikeye atan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulunan Yerlikaya, "Biz gereğini yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER