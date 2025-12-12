Polisin “dur’’ ihtarına uymayan sürücü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde “dur“ ihtarına uymayarak aracıyla polis memurlarına çarpıp kaçmaya çalışan sürücünün yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Melikgazi ilçesindeki yol uygulaması sırasında yaşanan olaya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, M.A.A. isimli sürücünün uygulama noktasında "dur" ihtarına uymadığını, görevli polisleri sürükleyip çarparak olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirtti.

Ekiplerce yakalanan şüphelinin, dur ihtarına uymamanın yanı sıra güvenlik güçlerine kasten aracıyla çarptığı gerekçesiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ifade edildi.

"Son 6 yılda 9 şehidimiz var"

Açıklamasında mevcut yaptırımlara ve yeni yasa teklifine de değinen Yerlikaya, son 6 yılda "dur" ihtarına uyulmaması nedeniyle 9 polisin şehit olduğunu, 16 polisin ise gazi olduğunu hatırlattı. Yürürlükteki trafik kanununa göre söz konusu ihlale 2 bin 167 lira idari yaptırım uygulandığına dikkati çeken Yerlikaya, bu cezanın caydırıcılığı konusundaki tartışmalara işaret etti.

Yeni düzenlemede ceza 200 bin liraya çıkıyor

Bakan Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile cezaların artırılacağını vurgulayarak, "Yeni teklife göre 'dur' ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara trafik güvenliğini tehlikeye atan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulunan Yerlikaya, "Biz gereğini yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA