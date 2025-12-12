2026 Asgari Ücret Açıklandı Mı? Toplantı Detayları!

2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı tamamlanmıştır. Ancak, asgari ücret rakamı henüz açıklanmadı.
İşte ilk toplantıya dair son durum ve gelecek takvim:
Asgari Ücret Açıklanmadı
İlk Toplantı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı belirlenmedi ve herhangi bir rakam paylaşılmadı.
Görüşmeler: Rakam odaklı görüşmeler ilerleyen toplantılara bırakılmıştır.
Toplantı Katılımcıları
Komisyonun ilk toplantısına işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ katılmamıştır.
|Taraf
|Temsilci
|Katılım Durumu
|Hükümet
|Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri
|Katıldı
|İşveren
|Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri
|Katıldı
|İşçi
|TÜRK-İŞ
|Katılmadı
TÜRK-İŞ'in Gerekçesi: TÜRK-İŞ, komisyonun mevcut yapısının işçilerin karar süreçlerine etkili biçimde katılmasına imkan tanımadığını belirterek, komisyon yapısında değişiklik yapılana kadar toplantılara katılmama kararını sürdürmektedir.
Asgari Ücret 2. Toplantı Ne Zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir sonraki toplantı tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiştir:
Tarih: 18 Aralık 2025 Perşembe
Saat: 14.00
Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İkinci toplantıda ekonomik verilerin ele alınması ve görüşmelerin sürdürülmesi planlanıyor. Asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar devam etmektedir.
