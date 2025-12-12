GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Kasımpaşa - Gençlerbirliği Maçının Muhtemel 11’i! Kasımpaşa İlk 11! Gençlerbirliği İlk 11! Kasımpaşa vs Gençlerbirliği Maçı Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 16. Turunda Kasımpaşa, kendi sahası Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda ligin güçlü ekiplerinden Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Kritik maç öncesi tüm detaylar ve onaylanmış ilk 11'ler aşağıdadır.

Ne Zaman
Mücadele, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacaktır.

Hangi Kanal
Bu önemli Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.

Hakem
Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olacaktır.

YER
Maç, İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacaktır.

Teknik Direktörler
Kasımpaşa Teknik Direktörü: Emre Belözoğlu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü: Özcan Bizati

Muhtemel İlk 11'ler
Her iki takım da sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmıştır.

Kasımpaşa Onaylanmış 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)

Kaleci: G. Frimpong (26)

Savunma: M. Opoku (20), C. Ulucinoğli (5), M. E. Quaresma (12), E. Espinosa (4)

Orta Saha: V. Amoes (77), A. Arueas (70)

Hücum Arkası: A. Baldursson (16), B. Gomis (9), P. H. Ganye (34)

Forvet: M. Diabaté (39)

Gençlerbirliği Onaylanmış 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)

Kaleci: T. J. Pereira (1)

Savunma: S. Koita (22), R. Zulkifli (4), Z. Y. Vazcak (44), R. Veloso (24)

Orta Saha: B. Y. Tamsueu (13), M. Nunes (39)

Hücum Arkası: D. Bimaroglu (19), G. Gürpüz (11), P. F. Fonyaya (70)

Forvet: M. Niang (29)

Kaynak: Haber Merkezi

