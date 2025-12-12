GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Doğu Karadeniz’de yarın beklenen sağanak ve kar yağışı nedeniyle 5 il için “sarı“ kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerde beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

Kaynak: AA

