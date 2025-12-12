MSB: Son bir haftada 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), son bir haftada 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele, hudut güvenliği ve savunma sanayisindeki son faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK'nın kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 4-12 Aralık tarihleri arasında icra ettiği operasyonlarda, terör örgütüne ağır darbeler indirilmeye devam edildi.

İmha edilen tünel uzunluğu 732 kilometreye ulaştı

Son bir haftada 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Sınır içinde ve ötesinde yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Suriye harekat alanlarında, Menbic bölgesinde 4 kilometre uzunluğunda bir tünel daha kullanılamaz hale getirildi. Böylece bugüne kadar Tel Rıfat'ta 302, Menbic'te 430 kilometre olmak üzere Suriye harekat alanlarında imha edilen toplam tünel uzunluğu 732 kilometreye ulaştı.

Hudutlarda 235 kişi yakalandı

Hudut güvenliğinin kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı belirtilen toplantıda, son bir haftadaki yasa dışı geçiş girişimlerine ilişkin veriler de paylaşıldı.

4-12 Aralık tarihlerinde yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 235 şahıs yakalandı. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 2 bin 315 oldu.

Yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 491'e, engellenenlerin sayısı ise 62 bin 863'e yükseldi. Ayrıca aynı dönemde Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Envantere yeni yerli sistemler girdi

Toplantıda, TSK'nın gücüne güç katan yerli ve milli savunma sanayi projelerindeki son duruma da değinildi. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS) ile Sensör Keşif, Radar ve Komuta araçlarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı bildirildi. Ayrıca Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildi.

MKE'den Azerbaycan'a stratejik adım

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin bir yansıması olarak MKE'nin, Azerbaycan'da "Makine ve Kimya Azerbaijan (MKA)" adıyla şirket kurduğu açıklandı. Şirketin, MKE'nin yurt dışındaki ilk iştiraki olma özelliği taşıdığı ve faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Öte yandan, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen bir geminin Romanya'ya satışının ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için daha üstün özelliklere sahip olacak "Seferihisar" gemisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilerek donanmaya teslim edileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, vefatının 22'nci yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev rahmetle anıldı.

Uluslararası görevler kapsamında ise NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) komutaları ile Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevinin İtalya'ya devredildiği hatırlatıldı.

