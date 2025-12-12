Ankara Valiliği saat vererek uyardı

Ankara Valiliği, kentte F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün kentte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edileceği bildirildi.
Faaliyetin, 11.05 ila 12.05 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır. Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür. Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır."
