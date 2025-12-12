Konya’da cuma buluşması! Başkan Altay ve Kılca vatandaşlarla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Cuma Buluşmaları kapsamında Hacıveyiszade Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay Belediyesi tarafından her hafta ilçenin farklı bir mahallesinde düzenlenen Cuma Buluşmaları aralıksız sürüyor.

Bu haftaki buluşmanın adresi Hacıveyiszade Mahallesi oldu. Karatay Belediyesi Çelebi Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlarla görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölge sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi.

Cuma Buluşması'nda Başkan Altay ve Hasan Kılca'ya; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı mensupları eşlik etti.

KILCA: HEMŞEHRİLERİMİZİN MEMNUNİYETİ BİZE GÜÇ VERİYOR

Cuma buluşmalarının önemine değinen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca şu ifadelere yer verdi; "Cuma Buluşmalarımız sayesinde hemşehrilerimizle doğrudan temas kuruyor, onların beklentilerini yerinde dinliyoruz. İlçemizin her mahallesine dokunan çalışmalarımızın memnuniyetini duymak bizlere güç veriyor. Bu süreçte Konya Büyükşehir Belediyemizle de güçlü bir iş birliği içerisinde hareket ediyor, hizmetlerimizi daha etkili ve hızlı şekilde ilçemize kazandırıyoruz. Karatay'ın her köşesine aynı hassasiyetle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlere her zaman destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

ALTAY: ŞEHRİMİZ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Cuma Buluşmalarının istişare için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade ederek, "Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye ve istişare etmeye önem veriyoruz. Bu hafta da Karatay Belediye Başkanımız ve AK Parti Karatay İlçe Başkanımızla birlikte Çelebi Camii'nde hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Konya'mızı daha güzel yarınlara taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin Cuma'sını tebrik ediyorum.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu