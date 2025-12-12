GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
KONYA Haberleri

Konya’da cuma buluşması! Başkan Altay ve Kılca vatandaşlarla bir araya geldi

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da cuma buluşması! Başkan Altay ve Kılca vatandaşlarla bir araya geldi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Cuma Buluşmaları kapsamında Hacıveyiszade Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay Belediyesi tarafından her hafta ilçenin farklı bir mahallesinde düzenlenen Cuma Buluşmaları aralıksız sürüyor.

Bu haftaki buluşmanın adresi Hacıveyiszade Mahallesi oldu. Karatay Belediyesi Çelebi Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlarla görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölge sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi.

Cuma Buluşması'nda Başkan Altay ve Hasan Kılca'ya; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı mensupları eşlik etti.

KILCA: HEMŞEHRİLERİMİZİN MEMNUNİYETİ BİZE GÜÇ VERİYOR

Cuma buluşmalarının önemine değinen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca şu ifadelere yer verdi; "Cuma Buluşmalarımız sayesinde hemşehrilerimizle doğrudan temas kuruyor, onların beklentilerini yerinde dinliyoruz. İlçemizin her mahallesine dokunan çalışmalarımızın memnuniyetini duymak bizlere güç veriyor. Bu süreçte Konya Büyükşehir Belediyemizle de güçlü bir iş birliği içerisinde hareket ediyor, hizmetlerimizi daha etkili ve hızlı şekilde ilçemize kazandırıyoruz. Karatay'ın her köşesine aynı hassasiyetle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlere her zaman destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

ALTAY: ŞEHRİMİZ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Cuma Buluşmalarının istişare için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade ederek, "Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye ve istişare etmeye önem veriyoruz. Bu hafta da Karatay Belediye Başkanımız ve AK Parti Karatay İlçe Başkanımızla birlikte Çelebi Camii'nde hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Konya'mızı daha güzel yarınlara taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin Cuma'sını tebrik ediyorum.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER