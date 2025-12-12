AKOM UYARDI | Konya’daki bu yol trafiğe kapatıldı

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent trafiğini etkileyen önemli bir altyapı çalışması hakkında bilgilendirme yaptı. Su şebekesinde yürütülecek bakım-onarım çalışması nedeniyle Yeni Meram Caddesi'nin belirli bir bölümü trafiğe kapatıldı.
Çarşı istikameti trafiğe kapatıldı
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Meram Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek su şebekesi onarım çalışması kapsamında, Eski Meram Caddesi ile Ayanbey Sokak arasındaki bölümün çarşı istikameti araç trafiğine kapatıldı.
Kapanış 17.00'ye kadar sürecek
Bugün başlayan çalışma nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, yolun saat 17.00'ye kadar kapalı olacağı ifade edildi.
Sürücülere uyarı: Alternatif güzergâhları kullanın
Yetkililer, bu güzergâhı kullanacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, yoğunluğun önüne geçebilmek adına alternatif yolların tercih edilmesini önerdi.
