Konya basınından BİK Genel Merkezine ziyaretler

Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin öncülüğünde düzenlenen ziyaret programında, Cemiyet Başkanı Sefa Özdemir ile cemiyet üyeleri, Konya basın kuruluşlarının sahip ve yöneticileri, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay ve BİK Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş’ı ziyaret etti.
18 Ekim'de BİK Genel Müdürlüğü görevine atanan Abdülkadir Çay'a ve BİK Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş'a hayırlı olsun dileklerini ileten Konya medya temsilcileri, yeni süreçte yerel medyanın karşılaştığı sorunlar ve beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
ANADOLU MEDYASININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ PAYLAŞILDI
Ziyarette konuşan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Konya'da yayımlanan gazetelerin ve internet haber sitelerinin yeni yönetmeliğe uygun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Yerel medyanın, Türk medyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Özdemir, "Günümüzde gazetecilik mesleğini yapmak gerçekten zor. Bu süreçte yaşanan sıkıntılar ve çözüm yollarına ilişkin bazı önerilerimizi ve taleplerimizi Sayın Genel Müdürümüze ilettik” dedi.
BİK MÜDÜRÜ ÇAY'DAN KONYA BASININA ÖVGÜ
Konya'nın medya açısından Türkiye'nin en güçlü illerinden biri olduğunu belirten BİK Genel Müdürü Abdülkadir Çay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Medyanın sorunlarını birlikte ele aldıklarını söyleyen Çay, "Sizlerden gelen değerli öneriler bizim için çok kıymetli. Görev alanlarımız çerçevesinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Güçlü bir basın, güçlü bir Türkiye demektir” diye konuştu.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.
