Başkan Altay’dan Konyalılara davet! 31 Aralık’a kadar açık

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şeb-i Arus haftası dolayısıyla açılan Hattat Telamiz-i Konevî–5, Dârülhat Sergileri kapsamındaki Baki Oğraş Hat Koleksiyonu ve Andelib Sanat Atölyesi hocalarının karma eserlerinden oluşan sergileri ziyaret etti. Konya’nın Şeb-i Arus haftasında kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Altay, tüm sanatseverleri sergileri görmeye davet etti.

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında birbirinden değerli sergilerin açıldığını belirten Başkan Altay, Şeb-i Arus haftasının kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu dolu geçtiğini vurguladı.

Hattat Hüseyin Öksüz ve talebelerinin hazırladığı Telamiz-i Konevî–5, Dârülhat Sergileri kapsamında sunulan Baki Oğraş Hat Koleksiyonu ve Andelib Sanat Atölyesi hocalarının hüsn-i hat, tezhip, minyatür ve ebru eserlerinden oluşan birbirinden kıymetli üç sergiyi ziyaret ettiklerini belirten Başkan Altay, "Sanatımızın zarafetini yansıtan birbirinden kıymetli eserleri yakından inceleme fırsatı bulduk. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Tüm Konyalı hemşehrilerimi de Şeb-i Arus haftasında şehrimizde açılan bu değerli sergileri görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meydan Evleri'nde Darulhat Sergileri kapsamında hazırlanan "Baki Oğraş Hat Koleksiyonu” ile Andelib Sanat Atölyesi hocalarının hüsn-i hat, tezhip, minyatür ve ebru eserlerinden oluşan karma sergisi 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hattat Hüseyin Öksüz ve değerli talebelerinin hazırladığı Telamiz-i Konevi–5 Hat Sergisi de 31 Aralık tarihine kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu