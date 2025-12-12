Başkan duyurdu! Konya’da 46 milyon kartlara yüklendi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aralık ayı Sosyal Kart desteğinin ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına ulaştırıldığını duyurdu. Başkan Altay, destek ödemelerinin tüm ailelere hayırlı olmasını diledi.
DESTEK 12 BİNİN ÜZERİNDE AİLEYİ KAPSADI
Başkan Altay, açıklamasında 12.604 aileye toplam 46 milyon 569 bin TL tutarında destek sağlandığını belirtti. Sosyal Kart uygulamasının, ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli destek sunarak aile bütçelerine katkı sağladığını vurguladı.
"BEREKETLİ OLSUN” MESAJI
Paylaşımında "Bereketli olsun” ifadelerini kullanan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal destek çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
