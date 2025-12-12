Konya’da şivlilik ne zaman? 2026 şivlilik tarihi belli oldu mu, fener alayı ne zaman? Şivlilik geleneği nedir?

Konya’da Şivlilik, özellikle Regaip Kandili günü Konya’da yaşatılan çocukların sevgi ve bereket paylaşımı amacıyla kapı kapı dolaşıp “Şivlilik!” diyerek şeker, çikolata, kuruyemiş gibi ikramlar topladığı çok eski ve köklü bir gelenektir. Peki şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman kutlanır? 2026 Şivlilik ne zaman? İşte tüm detaylar...

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden, dükkanlardan, işyerlerinden hediye olarak topladığı şekerlemeler "şivlilik" etkinliği bu yıl Aralık ayına denk geliyor. Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlamasıyla birlikte yaşatılan Şivlilik geleneği yüzyıllardır sürdürülüyor. Gözler şimdi bu köklü geleneğin hangi tarihte başlayacağına çevrildi. Peki, 2025- 2026 Şivlilik ne zaman kutlanacak? İşte Şivlilik tarihine ilişkin detaylar... ŞİVLİLİK NE ZAMAN? Şivlilik, diğer şehirlerde bulunmayan tamamen Konya'ya özgü bir gelenektir. Konya'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşarak şekerleme topladığı şivlilik geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Şivlilik 24 Aralık Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 25 Aralık Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak. ŞİVLİLİK NEDİR? Akşam namazının ardından çocuklar, aileleriyle birlikte sokaklara çıkıyor ve mahalle büyüklerinin belirlediği alanda ateşin yakılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Ateş yakıldığında, çocuklar etrafında toplanıyor ve kimi zaman ateşin üzerinden neşeyle atlıyor. Kutlamalar ve eğlenceler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürüyor. Kaynak: Haber Merkezi

