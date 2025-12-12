GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Zehir tacirlerine 29 ilde operasyon: 1628 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan 345 şüpheliden 110’u tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray'da operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, çalışmalara 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 75 personelin katıldığını kaydetti.

1 ton 628 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yerlikaya, son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, böylece uyuşturucunun insanlara arz edilmesinin ve toplum sağlığına zarar vermesinin engellendiğini vurguladı.

Operasyonlar kapsamında 345 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunlardan 110'unun tutuklandığını, 59'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

