GÜNCEL Haberleri

Erdoğan Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı

- Güncelleme Tarihi:

Erdoğan Aşkabat’ta Tarafsızlık Anıtı’na çelenk koyma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Tarafsızlık Anıtı’na çelenk koyma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı

Erdoğan, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev​​​​​​​, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.

Katılımcılara hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap edecek.

Kaynak: AA

