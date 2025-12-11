Hangisi Ekim 2025’te Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almıştır? Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin Lahmacun! Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorusu

Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?
11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkiye'nin yöresel lezzetleriyle ilgili önemli bir soru yöneltildi. Avrupa Birliği'nin coğrafi işaret tescili, ürünün özgünlüğünü ve menşeini koruma altına alıyor.
Yarışmada verilen şıklar şunlardı:
-
A: Şanlıurfa lahmacunu
-
B: Gaziantep lahmacunu
-
C: Adana lahmacunu
-
D: Mersin lahmacunu
Hangi Lahmacun AB'den Tescil Aldı?
Türkiye'nin dünyaca ünlü Gaziantep lahmacunu, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 29 Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Bu tescil, Gaziantep'in gastronomi mirasını uluslararası arenada korumaya aldı ve bölgesel lezzetin menşeini tescillemiş oldu.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Sorunun doğru cevabı: B: Gaziantep lahmacunu
Kaynak: Haber Merkezi