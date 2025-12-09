KMÜ’lü akademisyen COST programına kabul edildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Elif Çam, Avrupa Birliği tarafından desteklenen COST (European Cooperation in Science and Technology) Programı kapsamında yürütülen CA24126 – "Yenileyici Gelecekleri Keşfetmek İçin Doğa Merkezli BiyoDESIGN'i Teşvik Etmek (DESIGNAE)” aksiyonuna kabul edildi. COST Yönetim Komitesi tarafından gönderilen resmi yazıda, Dr. Çam'ın Çalışma Grubu (WG) başvurusunun onaylandığı ve ilgili aksiyonda WG Üyesi olarak görevlendirildiği bildirildi.
DESIGNAE aksiyonu; biyotasarım temelli, doğadan ilham alan yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesini amaçlayan saygın bir uluslararası bilimsel iş birliği platformu olarak dikkat çekiyor. Dr. Çam, bu proje kapsamında yer aldığı "4.Yenileyici Çözümlerin Tasarımına Yönelik Yaklaşımlar” başlıklı çalışma grubunda araştırma faaliyetlerine katkı sunacak.
Avrupa Araştırma Ağında KMÜ Temsiliyetini Güçlendirecek
COST programı, farklı ülkelerden araştırmacıların bir araya gelerek disiplinler arası akademik ağlar oluşturmasını ve ortak bilimsel çalışmalar yürütmesini sağlayan önemli bir Avrupa girişimi olarak biliniyor. Bu kapsamda Öğr. Gör. Dr. Elif Çam; biyotasarım, doğa merkezli inovasyon ve geleceğin tasarım süreçlerine yönelik çalışmalarda KMÜ'yü uluslararası arenada temsil edecek.
(Ali Asım Erdem)