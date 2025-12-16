Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in Akören programı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, il genelindeki okulları ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İl Müdürü, ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak amacıyla 16 Aralık 2025 tarihinde Akören ilçesine gitti.

Akören ilçesinde, Akören Kaymakamı İsa Bertan'ı ziyaret eden İl Müdürü, ardından okul ve kurum müdürleriyle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile okul veli iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalara değindi; Milli Eğitim Bakanlığı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim projelerini değerlendirdi.

Akören programı kapsamında Akören Avdan İlkokulu ve Ortaokulu ile Akören Alan İlkokulunu ziyaret eden İl Müdürü, sınıflarda öğrencilerle, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü ayrıca Akören Avdan İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde, okul ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü iş birliğiyle "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlik alanını ziyaret etti.

İl Müdürüne Akören programları sırasında Akören İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Bozdağ eşlik etti.

(Ali Asım Erdem)