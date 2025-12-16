Çanakkale’de deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD RASATHANE son depremler listesi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen iki ayrı deprem, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sarsıntıların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem verilerine çevrildi.
Çanakkale'de az önce deprem nerede oldu?
Son kayıtlara göre depremler, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Hisarlı merkezli olarak gerçekleşti. Depremler çevre yerleşimlerde hafif şekilde hissedildi.
Deprem ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?
Paylaşılan verilere göre aynı bölgede kısa aralıklarla iki deprem kaydedildi:
-
16 Aralık 2025 – 16:30:08
-
Büyüklük: 2.0
-
Derinlik: 12.8 km
-
Merkez: Hisarlı – Biga (Çanakkale)
-
-
16 Aralık 2025 – 16:31:00
-
Büyüklük: 1.1
-
Derinlik: 4.7 km
-
Merkez: Hisarlı – Biga (Çanakkale)
-
İlk belirlemelere göre depremler ilksel nitelikte olup, olumsuz bir durum bildirilmedi.
Çanakkale'de deprem riski var mı?
Uzmanlar, Çanakkale ve çevresinin aktif fay hatlarına yakın bir bölgede yer aldığını belirterek, küçük ölçekli depremlerin zaman zaman görülebileceğini ifade ediyor. Yetkililer, resmi kurumlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
