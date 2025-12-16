Başkan Kavuş; “Bu şehir mevlana ile hoşgörü ve huzuru kendine rehber edinmiştir”

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri’nin 752. Vuslat Yıl Dönümü’nü, asırlardır olduğu gibi yine derin bir huşu, muhabbet ve tefekkür ikliminde idrak ettiğimizi ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Şeb-i Arus; yalnızca bir anma değil, gönüllerin yeniden kendine döndüğü, insanın hakikate ve huzura çağrıldığı müstesna bir buluşmadır.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi;

"Hazret-i Mevlana; bir âlim, bir mutasavvıf, bir gönül mimarıdır. Ancak Konya için bundan çok daha fazlasıdır. O, bu şehrin ruhu, mayası ve irfanıdır. Bu şehir, Mevlana ile ilimle yoğrulmuş; onun sözleriyle merhameti, hoşgörüyü ve huzuru kendine rehber edinmiştir.

Bu yıl Şeb-i Arus törenlerinin ‘Huzur Vakti' temasıyla gönüllere seslenmesi son derece anlamlıdır. Zira Mevlana'nın çağları aşan öğretilerinde insanın en çok aradığı, en çok muhtaç olduğu değerlerin başında huzur gelir. İmanla, aşkla, hakikatle beslenen bu huzur; insanın hem iç dünyasında hem de hayatın tam merkezinde karşılık bulur.

Mevlana deyince Konya, huzur deyince ise Meram akla gelir. Meram; Hazret-i Pir'in nefes aldığı, tefekküre daldığı, gönlünü tabiatla arındırdığı özel bir mânâ mekânıdır. Rivayetlerde Mevlana'nın ve dervişlerinin Meram bağlarında derin düşüncelere daldığı, hikmetli sözlerinin izlerini burada sürdürdüğü anlatılır. Bu yönüyle Meram, Mevlana irfanının tamamlayıcı bir parçası ve huzurun adreslerinden biridir.

Huzur temasının bir diğer vazgeçilmez kaynağı ise ailedir. Çünkü huzur, önce ailede başlar. Sıcak bir yuva, bir annenin duası, bir babanın şefkati, kardeşin omuzdaşlığı; insanın hayattaki en sağlam dayanağıdır. Hazret-i Mevlana'nın öğretileri de bize önce kendi içimizde, sonra ailemizle ve çevremizle huzuru tesis etmemiz gerektiğini hatırlatır. Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının ‘Aile Yılı' ilan edilmesi, Şeb-i Arus'un ‘Huzur Vakti' temasıyla güçlü bir anlam bütünlüğü oluşturmaktadır. Çünkü insanın kalbindeki huzur; evin sıcaklığında, evladın gülüşünde, annenin duasında, babanın merhametinde filizlenir.

Unutulmamalıdır ki; mutluluğu ve huzuru önce ailemizde ararız. Zor zamanlarda çalınan ilk kapı, yine ailenin kapısıdır. Huzur dolu, sevgiyle yaşayan her yuva; cennet bahçelerinden bir bahçedir.

Bu düşüncelerle, Hazret-i Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü'nün; huzurun önce ailede, sonra gönülden gönüle yayıldığı yeni bir farkındalığa vesile olmasını temenni ediyorum. Şeb-i Arus'un tüm insanlığa barış, merhamet ve huzur getirmesini diliyorum.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu